Кит умер посреди бразильского леса и озадачил местных жителей

В бразильском лесу на побережье острова Маражо в штате Пара обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.

По данным местного департамента здравоохранения, санитарии и окружающей среды, в длину животное достигает 11 м, в ширину — шести. Больше всего местных жителей интересует, как кит, естественной средой обитания которого является океан, мог оказаться так далеко от воды. Также местные специалисты пока не могут определить причину смерти кита, для этого нужна подробная экспертиза и вскрытие.

«На первый взгляд — никаких травм», — прокомментировала ситуацию представитель департамента Кэти Сильва.

В августе 2018 года жителей Камчатки испугали неизвестные останки. После шторма на побережье вынесло загадочную тушу «морского мамонта».