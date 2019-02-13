Компания Vale отрицает осведомленность об угрозе обрушения дамбы в Бразилии

Финансовый директор горнодобывающей компании Vale Лусиано Сиани заявил, что до руководства предприятия не доходил отчет о возможности обрушения дамбы, при обрушении которой в бразильском штате Минас-Жерайс погибло 165 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

В октябре 2018 года Vale классифицировала риск выхода из строя дамбы в Брумадинью как в два раза превышающий уровень допустимого. Однако руководству компании сообщали только о стабильном состоянии дамбы.

Также Сиани отметил, что по поводу рекомендаций передавать технические детали топ-менеджерам было много споров. Такую политику он объяснил тем, что была возможность принимать быстрые решения.

Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошел утром 25 января. Принадлежащая Vale дамба удерживала воду с отходами от металлургической промышленности. Потоки грязи затопили административные здания предприятия и дома жителей.

При этом во время инцидента не сработали системы аварийного предупреждения. Президент компании Фабиу Шварцман объяснил это тем, что наводнение распространялось с такой скоростью, что в считаные минуты вывело эти устройства из строя.

В результате трагедии погибли как минимум 150 человек, еще около 180 остаются пропавшими без вести.