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Компания Vale отрицает осведомленность об угрозе обрушения дамбы в Бразилии

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Фото: REUTERS/Washington Alves
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Финансовый директор горнодобывающей компании Vale Лусиано Сиани заявил, что до руководства предприятия не доходил отчет о возможности обрушения дамбы, при обрушении которой в бразильском штате Минас-Жерайс погибло 165 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

В октябре 2018 года Vale классифицировала риск выхода из строя дамбы в Брумадинью как в два раза превышающий уровень допустимого. Однако руководству компании сообщали только о стабильном состоянии дамбы.

Также Сиани отметил, что по поводу рекомендаций передавать технические детали топ-менеджерам было много споров. Такую политику он объяснил тем, что была возможность принимать быстрые решения.

Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошел утром 25 января. Принадлежащая Vale дамба удерживала воду с отходами от металлургической промышленности. Потоки грязи затопили административные здания предприятия и дома жителей.

При этом во время инцидента не сработали системы аварийного предупреждения. Президент компании Фабиу Шварцман объяснил это тем, что наводнение распространялось с такой скоростью, что в считаные минуты вывело эти устройства из строя.

В результате трагедии погибли как минимум 150 человек, еще около 180 остаются пропавшими без вести.

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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Разрушительные последствия прорыва дамбы продолжают ликвидировать в бразильском штате Минас-Жерайс. В среду, 30 января, стало известно, что число жертв увеличилось до 84 человек. Еще 276 жителей страны числятся пропавшими без вести, по другим данным пропавших более 300. Что сейчас происходит в пострадавших районах, можно увидеть в галерее «Известий» 
Фото: REUTERS/Washington Alves
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Прорыв дамбы в муниципалитете Брумандинью произошел еще в пятницу, 25 января, в результате потоки воды и грязи накрыли несколько поселков, а также постройки, принадлежащие горнодобывающей компании Vale
Фото: REUTERS/Washington Alves
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Участники спасательной операции, которая длится уже несколько дней, отдыхают после поисковой смены
Фото: REUTERS/Washington Alves
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Спасательная операция началась сразу после того, как дамба была разрушена, однако вскоре ее пришлось приостановить — власти опасались прорыва второй плотины, расположенной в этом же районе. Возобновились поиски лишь в воскресенье
Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Участники спасательной операции несут тело одного из погибших
Фото: REUTERS/Washington Alves
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
В начале недели власти штата заявили, что шансы найти выживших под обломками домов и слоем грязи и воды минимальны. Кроме того, у спасателей нет точных данных о возможном месте нахождения людей
Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Ситуация осложняется еще и тем, что дамба сдерживала воду, содержащую отходы металлургической промышленности, — они поступали в резервуар с близлежащих приисков
Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
В ловушке оказались также домашние животные, принадлежавшие местным жителям
Фото: REUTERS/Washington Alves
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Это не первая подобная трагедия в этом регионе. В 2015 году здесь также прорвало дамбу — тогда погибли 19 человек, а полностью справиться с последствиями властям не удалось до сих пор
Фото: REUTERS/Washington Alves
10_Brazil_dam_2019-01-27T170735Z_887092002_RC1F11290730_RTRMADP_3_VALE-SA-DISASTER
Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Более 20 тыс. человек, проживающих поблизости от места катастрофы, вынуждены были покинуть свои дома
Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Прорыв дамбы может сказаться и на экологии. На фото: индианка смотрит на выброшенную на берег и погибшую рыбу
Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Власти региона и спасатели говорят, что операция может продлиться еще несколько недель. Сколько времени уйдет на полную ликвидацию последствий, пока неизвестно
Фото:Global Look Press/ZUMA/Fotoarena/Cadu Rolim
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