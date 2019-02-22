Прямой эфир

Путин поручил решить судьбу косаток в приморской бухте Средняя

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Wolfgang Jäkel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта текущего года решить судьбу косаток, которые содержатся в центре передержки в приморской бухте Средняя.

Китовый груз: в России на продаже косаток делают состояния
Активисты-экологи бьют тревогу и просят остановить вывоз млекопитающих

В частности, глава государства предлагает ведомствам привлечь к решению данного вопроса общественные и научные организации. Кроме того, до 1 ноября Генпрокуратура должна проверить законность использования морских млекопитающих, пишет «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь, правительству России президент поручил до 25 июля проработать вопросы и при необходимости подготовить изменения в законодательство с целью совершенствования условий добычи, использования и содержания данного вида животных. В дальнейшем кабмин обязан будет отчитываться по данному вопросу не реже чем раз в полгода.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.

По мнению следствия, животных выловили несколько юрлиц, имеющих разрешение на это для культурно-просветительских целей. Росрыболовство утверждает, что вылов произведен законно и не наносит ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа экспертов проведет ревизию косаток и белух в Приморском крае
Greenpeace рассказал об угрозе жизни косаток в Приморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017