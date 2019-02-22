Путин поручил решить судьбу косаток в приморской бухте Средняя

Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта текущего года решить судьбу косаток, которые содержатся в центре передержки в приморской бухте Средняя.

В частности, глава государства предлагает ведомствам привлечь к решению данного вопроса общественные и научные организации. Кроме того, до 1 ноября Генпрокуратура должна проверить законность использования морских млекопитающих, пишет «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь, правительству России президент поручил до 25 июля проработать вопросы и при необходимости подготовить изменения в законодательство с целью совершенствования условий добычи, использования и содержания данного вида животных. В дальнейшем кабмин обязан будет отчитываться по данному вопросу не реже чем раз в полгода.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.

По мнению следствия, животных выловили несколько юрлиц, имеющих разрешение на это для культурно-просветительских целей. Росрыболовство утверждает, что вылов произведен законно и не наносит ущерба.