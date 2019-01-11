Прямой эфир

Greenpeace рассказал об угрозе жизни косаток в Приморье

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Содержащиеся в бухте Средней Приморского края косатки и белухи замерзают и рискуют погибнуть. Об этом сообщили зоозащитники из организации Greenpeace в пятницу, 11 января.

«Свежие фото очевидцев демонстрируют, что вольеры с млекопитающими окружены снегом и льдом. Холод и теснота могут спровоцировать не только проблемы со здоровьем, но и гибель животных», — говорится в сообщении. Отмечается, что у животных могут замерзать спины и плавники.

Китовый груз: в России на продаже косаток делают состояния
Активисты-экологи бьют тревогу и просят остановить вывоз млекопитающих

24 декабря Приморский краевой суд снял арест белух и косаток из вольера в бухте Средней, наложенный в рамках расследования дела о незаконном вылове животных. Ранее представители организации «Экологическая вахта Сахалина» заявляли, что из центра содержания пропали три белухи. Все они были совсем маленькими, еще беззубыми, питались материнским молоком и, по заявлениям экологов, уплыть сами не могли.

По мнению следствия, животных выловили несколько юрлиц, имеющих разрешение на это для культурно-просветительских целей. При этом почти все косатки и все белухи не достигли возраста половой зрелости. Росрыболовство утверждает, что вылов произведен законно и не наносит ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более тонны морского ежа задержали на Сахалине
Крематорий для питомцев построят в Набережных Челнах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017