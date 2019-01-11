Greenpeace рассказал об угрозе жизни косаток в Приморье

Содержащиеся в бухте Средней Приморского края косатки и белухи замерзают и рискуют погибнуть. Об этом сообщили зоозащитники из организации Greenpeace в пятницу, 11 января.

«Свежие фото очевидцев демонстрируют, что вольеры с млекопитающими окружены снегом и льдом. Холод и теснота могут спровоцировать не только проблемы со здоровьем, но и гибель животных», — говорится в сообщении. Отмечается, что у животных могут замерзать спины и плавники.

24 декабря Приморский краевой суд снял арест белух и косаток из вольера в бухте Средней, наложенный в рамках расследования дела о незаконном вылове животных. Ранее представители организации «Экологическая вахта Сахалина» заявляли, что из центра содержания пропали три белухи. Все они были совсем маленькими, еще беззубыми, питались материнским молоком и, по заявлениям экологов, уплыть сами не могли.

По мнению следствия, животных выловили несколько юрлиц, имеющих разрешение на это для культурно-просветительских целей. При этом почти все косатки и все белухи не достигли возраста половой зрелости. Росрыболовство утверждает, что вылов произведен законно и не наносит ущерба.