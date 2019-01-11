Более тонны морского ежа задержали на Сахалине

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Сахалинской области обнаружили более 1 т нелегально добытого морского ежа. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 8 января, на побережье Охотского моря в Корсаковском районе был остановлен грузовой автомобиль «Урал». В ходе осмотра в кузове нашли морские деликатесы, резиновую лодку, руль-мотор и водолазное снаряжение, сообщает ИА SakhalinMedia.

В Хабаровском крае могут внедрить спутниковый мониторинг за промысловыми участками, чтобы бороться с браконьерами. В данный момент такими возможностями обладает Центр космических технологий ТОГУ.