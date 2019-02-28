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Из «китовой тюрьмы» в Приморье пропала косатка

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Фото: Global Look Press/David Fleetham
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Природоохранная прокуратура заявила о пропаже одной косатки из бухты Средняя в Приморском крае. Сейчас в вольерах, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой», находятся 10 животных.

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Как пишет «РИА Новости», экологи пересчитали морских млекопитающих и обратились в полицию с заявлением об исчезновении одного животного. Специалисты считают, что косатка не могла сбежать из вольера, поэтому она либо погибла, либо ее перевезли в другое место.

По словам Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Константина Андроновича, сейчас в бухте Средняя, где держат незаконно выловленных морских млекопитающих, находятся 87 белух и 10 косаток.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости. В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.

С призывом освободить животных ранее выступали мировые знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

22 февраля президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу определить судьбу косаток, которые сейчас содержатся в центре передержки в приморской бухте Средняя. Соответствующее решение должно быть найдено до 1 марта.

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