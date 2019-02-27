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В Гринписе оценили роль знаменитостей в борьбе с «китовой тюрьмой» в Приморье

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Обращения знаменитостей увеличивают шансы на благополучный исход дела с белухами и косатками, оказавшимися запертыми в китовой тюрьме в Приморье. Такое мнение высказал в среду, 27 февраля, представитель Гринпис в России Оганес Таргулян.

«Нам кажется, что обращения таких знаменитостей, как Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо, сын Жак-Ива Кусто, конечно, влияют на эту ситуацию», — цитирует Таргуляна телеканал «360». Он добавил, что благодаря этому власти более внимательно относятся к проблемам, и больше людей подписывают петиции.

Представитель организации отметил, что ранее президент России Владимир Путин также давал поручение решить вопрос с животными.

В мире осталось меньше плотоядных косаток, чем особей амурского тигра, напомнил Таргулян. При этом тигр включен в Красную книгу, и за охоту на него предполагается «суровое уголовное наказание». Он подчеркнул, что косаток также необходимо включить в Красную книгу.

Таргулян выразил опасения по поводу итоговой резолюции Минприроды России, в которой говорится о том, что белух и косаток надо выпустить или передать на ответственное хранение в специализированные центры. Он предположил, что имеются в виду дельфинариумы и океанариумы, являющиеся по сути той же самой тюрьмой для китообразных.

При этом он высказал мнение, что нельзя сразу отпускать китообразных на свободу. Сначала необходимо будет провести ряд реабилитационных мероприятий.

Ранее 27 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что в самые сжатые сроки проблема будет решена и животных, которых с осени 2018 года держат в маленьких вольерах в приморской бухте Средняя, выпустят на свободу.

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