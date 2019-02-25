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Памела Андерсон попросила Путина освободить косаток из «китовой тюрьмы»

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Американская актриса, член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить китов, который сейчас находятся в центре передержки под Находкой в Приморье. Письмо Андерсон к российскому лидеру было опубликовано ее фондом.

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Зоозащитница пояснила, что беспокоится о судьбе 11 косаток и 87 белух, которые сейчас находятся в неволе недалеко от Находки, а также поблагодарила правительство России за принятие мер, которые позволили прекратить международную продажу этих китов.

«Я понимаю, что окончательное решение о выпуске косаток и белух еще не принято, и я с уважением прошу вас поручить освободить их», — говорится в послании актрисы. Выдержку из документа приводит «РИА Новости».

Она также выразила надежду, что власти России будут совместно с экологами и международными специалистами работать над планом по возвращению морских млекопитающих на волю. «Выпуская этих животных обратно в дикую природу, Россия может продемонстрировать свое лидерство, что будет приветствоваться во всем мире», — заметила Андерсон.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости. В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.

22 февраля президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу определить судьбу косаток, которые сейчас содержатся в центре передержки в приморской бухте Средняя. Соответствующее решение должно быть найдено до 1 марта.

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