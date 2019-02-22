Прямой эфир

Песков объяснил поручение Путина по «китовой тюрьме»

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с «китовой тюрьмой» Приморского края достаточно резонансная и сложная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Китовый груз: в России на продаже косаток делают состояния
Активисты-экологи бьют тревогу и просят остановить вывоз млекопитающих

В настоящее время законодательно не запрещен вылов косаток и белух и нет запрета на их продажу в другие страны мира, подчеркнул он.

«С другой стороны, партия содержалась в условиях, не являющихся подходящими для молодых особей этого вида. И история затянулась», — пояснил в пятницу, 22 февраля, представитель Кремля. По словам Пескова, экологи признают, что животным в «китовой тюрьме» очень плохо и существует угроза их гибели.

Надо разобраться, что происходит в Приморском крае юридически и фактически, сказал он, отвечая на вопрос журналистов о соответствующем поручении российского лидера. «Вы знаете, что Путин является куратором РГО в плане защиты животных и таких подвидов — в частности», — напомнил Песков.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку «китовой тюрьмы» в срок до 1 ноября. Речь идет о центре содержания косаток и белух в бухте Средняя Приморского края. Перечень поручений президента опубликован в пятницу на сайте Кремля.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые. Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.

Росрыболовство утверждает, что вылов произведен законно и не наносит ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Китовую тюрьму» под Находкой проверят следователи
Хищных косаток внесли в Красную книгу Камчатки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017