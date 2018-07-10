Охота на зверя из бездны

Охота на китов запрещена практически во всем мире. Исключение сделано лишь для малых народов, у которых промысел крупнейших морских млекопитающих является частью национальной культуры. 18–19 июля на Чукотке пройдет фестиваль морских зверобоев «Берингия». В канун праздника портал iz.ru рассказывает о жизни чукотских охотников на морского зверя
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Село Лорино на Чукотке — один из крупнейших центров китобойного и моржового промысла в России
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
У лоринцев самая большая квота на отлов китов и моржей, хотя живут в территориально-соседской общине всего 1,2 тыс. человек
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Сезон охоты длится с мая по ноябрь. Сезонная квота на отлов составляет не более 135 серых и 5 гренландских китов
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Охотиться на моржей в Беринговом море вправе только жители Чукотки
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Вытащить тушу моржа на сушу — работа не из легких
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Изделия из моржового бивня высоко ценятся среди коллекционеров
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Мастер-косторез Дмитрий Чиной в своей мастерской в селе Лорино
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Лоринцы свято хранят традиции предков в области народного искусства
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Лоринцы в буквальном смысле появляются на свет под знаком моржа
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Добывать моржа принято с борта традиционных чукотских байдар, секреты изготовления передаются из поколения в поколение. Станислав Выквытке занимается строительством очередной лодки для односельчан
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Во время фестиваля пройдут и гонки на байдарах. Пока молодые жители села усердно тренируются
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Местная детвора хотя и уважает традиции, но вполне в курсе всех современных веяний
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Череп серого кита на побережье Мечигменской косы у села Лорино
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