Охота на зверя из бездны

Охота на китов запрещена практически во всем мире. Исключение сделано лишь для малых народов, у которых промысел крупнейших морских млекопитающих является частью национальной культуры. 18–19 июля на Чукотке пройдет фестиваль морских зверобоев «Берингия». В канун праздника портал iz.ru рассказывает о жизни чукотских охотников на морского зверя