У дельфинов Ла-Манша обнаружили химикаты и ртуть

У дельфинов Ла-Манша обнаружили высокое содержание запрещенных химикатов и ртути. Об этом 12 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание Scientific Reports.

Ученые из Льежского университета (Бельгия) и группы изучения китообразных Котантена (Франция) проверили содержание стойких органических загрязнителей и ртути в коже и подкожном жировом слое бутылконосых дельфинов (вида Tursiops truncatus) Ла-Манша у берегов Нормандии. Пробы для биопсии они взяли у 82 особей.

Выяснилось, что в окружающей среде до сих пор находится большинство хлорорганических загрязнителей, которые были запрещены в развитых странах еще в 1970–1980 годах. В частности, речь идет о липофильных загрязнителях, которые скапливаются в жировых тканях животных.

В подкожном жировом слое афалин обнаружено высокое содержание полихлорированных дифенилов, стойких органических загрязнителей, ртуть была выявлена во всех взятых пробах.

Афалины, обитающие в европейских водах, защищены Директивой 92/43/ЕЭC «Об охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны» от 1992 года. В данном районе обитают 420 бутылконосых дельфинов, однако их число снижается из-за деятельности человека.

Ученые призывают наделить часть Ла-Манша у берегов Нормандии статусом особой природоохранной территории.

В апреле ученые предупредили о возможном вымирании дельфинов на северо-западе штата Западная Австралия в заливе Шарк из-за глобального потепления климата. Так, повышение температура на 4 градуса уже привело к гибели значительной части морских водорослей, являющихся основой местной экосистемы.