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Власти Новой Зеландии запретили туристам плавать с дельфинами

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Фото: Global Look Press/Alexander Schnurer
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Туристам запретили купаться вместе с дельфинами-афалинами в новозеландском заливе Айлендс, потому что, согласно исследованиям, это приводит к снижению их численности, пишет Lonely Planet.

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Запрет затрагивает работу туристических операторов, организующих экскурсии с купанием с животными в этом регионе страны. По данным исследования департамента охраны природы (DOC) Новой Зеландии, путешественники проводят с дельфинами слишком много времени, в результате чего нарушается их естественный ритм жизни, что приводит к сокращению численности.

Как уточняется, афалины из-за частого контакта с людьми — а они сами охотно идут на контакт — уделяют меньше времени на сон, поиск пищи и кормление детенышей, передает «РИА Новости».

Афалины в Новой Зеландии классифицируются как вид, который находится под угрозой исчезновения. Так, по информации исследователей, число животных, возвращающихся в залив, с 1999 года сократилось более чем в два раза. Также в заливе высока смертность детенышей этих дельфинов: показатель составляет около 75%.

В апреле сообщалось, что дельфинам может грозить вымирание из-за глобального потепления. К такому выводу пришли специалисты Цюрихского университета, изучавшие популяцию этих животных в заливе Шарк в Австралии.

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