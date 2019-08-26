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Международный фонд сохранения животных пополнил список исчезающих зверей

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Фото: ТАСС/ZB/Matthias Toedt
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В Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), впервые попали жирафы, акулы, скаты, гекконы и трепанги. Об этом 26 августа сообщает «РИА Новости».

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«Рекомендацию включить жирафов в Приложение 2 подавали Центральная Африканская Республика, Чад, Кения, Мали, Нигер и Сенегал. Численность жирафов сократилась на 36–40% за 30 лет с 1985 по 2015 год. Всего сейчас 68 тыс. взрослых жирафов, у двух из девяти подвидов статус критически угрожаемых. К тому же популяции жирафов фрагментированы, а основные угрозы для них — это гражданские войны в Африке, сокращение среды обитания и браконьерство. В результате голосования жирафа включили в Приложение 2», — рассказала агентству старший советник программы по сохранению морей Международного фонда защиты животных (IFAW) и участник переговоров Мария Воронцова. Она добавила, что включить жирафов в конвенцию надо было уже давно.

Во второе приложение конвенции также включили геккона токи — из-за того, что он используется в медицине и продается как домашнее животное, ему тоже угрожает истребление. По данным экспертов, объем поставок этих гекконов из Малайзии ежегодно составляет миллион особей.

18 видов акул и скатов тоже попали в Приложение 2 — все они находятся под угрозой исчезновения из-за международной торговли их мясом и плавниками.

В это же приложение включили три вида съедобных морских огурцов (трепангов), что позволит сократить объемы их добычи в Юго-Восточной Азии — там вылов трепангов носит масштабный и неконтролируемый характер.

Голосование о включении редких видов животных прошло на первой неделе работы СИТЕС. Конвенцию поддерживают 183 страны, Россия входит в их число. Заседания СИТЕС проходят раз в три года. Собрание 2019 года должно было пройти в Шри-Ланке, но было перенесено в Женеву из-за терактов.

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