Прямой эфир

В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.

Инцидент произошел в поселке Лоо в Лазаревском районе города Сочи. На кадрах видно, как дельфин плавает в речке, мужчина достает его из воды и уносит с собой на руках.

По информации телеканала, позже животное отпустили в море. Как рассказывают эксперты, эти морские млекопитающие не могут жить в пресной воде. Попадая в такие водоемы, дельфины часто погибают.

Ранее, в апреле, сообщалось, что дельфинам может грозить вымирание из-за глобального потепления. К такому выводу пришли специалисты Цюрихского университета, изучавшие популяцию этих животных в заливе Шарк в Австралии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотни дельфинов выбросились на берега Франции
Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017