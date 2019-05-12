В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи

В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.

Инцидент произошел в поселке Лоо в Лазаревском районе города Сочи. На кадрах видно, как дельфин плавает в речке, мужчина достает его из воды и уносит с собой на руках.

По информации телеканала, позже животное отпустили в море. Как рассказывают эксперты, эти морские млекопитающие не могут жить в пресной воде. Попадая в такие водоемы, дельфины часто погибают.

Ранее, в апреле, сообщалось, что дельфинам может грозить вымирание из-за глобального потепления. К такому выводу пришли специалисты Цюрихского университета, изучавшие популяцию этих животных в заливе Шарк в Австралии.