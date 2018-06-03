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В Таиланде умер проглотивший 80 пластиковых пакетов дельфин

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Фото: Thai Whales
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Черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, умер на юге Таиланда, сообщает The Independent.

Пакеты общим весом восемь кг застряли у животного в желудке и в горле, не позволяя ему глотать и переваривать пищу, спасти его не удалось.

Отмечается, что ежегодно в Таиланде из-за пластиковых отходов погибает более трехсот морских обитателей, включая дельфинов, черепах и китов.

11 мая ученые обнаружили пластиковый пакет на дне Марианской впадины. Об этом рассказали специалисты Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря, которые проанализировали фотографии, сделанные аппаратами в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.

По их словам, за более чем четверть века работы в самых глубоководных местах было найдено более 3 тыс. единиц мусора, что говорит о масштабном загрязнении Мирового океана.

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