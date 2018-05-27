Еврокомиссия рассмотрит запрет одноразовых изделий из пластика

Комиссия Евросоюза намерена вынести запрет на одноразовые изделия из пластика, не подлежащие вторичной переработке. Меры по борьбе с пластиковым мусором представят в Брюсселе в понедельник, 28 мая.

Речь идет об изделиях, альтернатива которым доступна и приемлема по цене, передает Deutsche Welle.

Запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, соломинок для напитков, креплений для воздушных шариков и ватных палочек.

Планируется введение сбора в размере 80 евроцентов за каждый килограмм данной продукции, непригодной для переработки.

Полученные доходы будут перечислять в бюджет ЕС, пишет «Федеральное агентство новостей».

В мае ученые обнаружили пластиковый пакет на дне Марианской впадины. По их словам, за более чем четверть века работы в самых глубоководных местах было найдено более 3 тыс. единиц мусора, что говорит о масштабном загрязнении Мирового океана.