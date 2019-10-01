Охранницу приговорили к ограничению свободы после нападения на пермскую школу

Сотрудницу охраны пермской школы, в которой в январе 2018 года два подростка напали на других школьников и учительницу, приговорили к двум годам ограничения свободы. Суд признал женщину виновной в недобросовестном исполнении обязанностей.

Установлено, что женщина (ее имя не называется) впустила в школу подростков, у которых не было пропусков, ограничившись записью в журнале, передает ТАСС.

В апреле суд вынес приговор одному из участников нападения на школу — семь лет воспитательной колонии. Также ему назначили принудительное лечение и наблюдение у психиатра. Его сообщник в конце 2018 года был приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.

15 января 2018 года двое подростков с ножами напали на детей и учительницу младших классов школы № 127 в Перми. После этого несовершеннолетние, один из которых был учеником этой школы, а другой — бывшим учеником, ранили друг друга.

В результате происшествия пострадали 15 человек, из них 12 попали в больницы. Учительница Наталья Шагулина пыталась разнять драку и пострадала серьезнее всех — ей было нанесено 17 ножевых ранений.

В ходе расследования оба нападавших прошли психиатрическую экспертизу. Один из них, ученик школы, был переведен в психиатрический стационар на два месяца.