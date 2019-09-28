Прямой эфир

Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны

0
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирия требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, и оставляет за собой право на ответные меры. С таким заявлением выступил на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел страны Валид Муаллем.

По его словам, США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии и даже «дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии», пишет «РИА Новости».

Сирийский рубеж: Россия закрепилась на Ближнем Востоке
«Известия» побывали в САР и узнали, как несут службу наши военные и почему так сложно было штурмовать Хан Шейхун

Муаллем заявил, что подобное поведение является нарушением международного права и хартии ООН. Министр потребовал вывести войска и предупредил, что в соответствии с международным правом Сирия может применить любые контрмеры.

23 сентября генсек OOH Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию этого органа. Евросоюз поприветствовал данное решение.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров заявил о выработке с США понимания по урегулированию в Сирии
МИД Сирии назвал заявление США о химической атаке большой ложью

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019