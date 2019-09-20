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Лавров и Гутерриш обсудили ситуации в Сирии и Персидском заливе

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы стороны обсудили ситуации в Сирии и Персидском заливе, сообщается на сайте российского МИДа в пятницу, 20 сентября.

«Особое внимание было уделено задачам содействия сирийскому урегулированию в свете итогов пятой трехсторонней встречи глав государств – гарантов астанинского процесса в Анкаре 12 сентября сего года, а также ситуации в зоне Персидского залива», — говорится в публикации дипведомства.

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16 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в рамках трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

Эти переговоры стали уже пятой встречей глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.

Позже Путин рассказал, что на переговорах с Эрдоганом они договорились о тесной координации Минобороны, МИД и спецслужб стран в процессе нормализации ситуации в Сирии. По его словам, также фактически завершен процесс создания конституционного комитета Сирии, идет согласование списка кандидатов, которые будут работать в организации.

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