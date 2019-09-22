Сирийский рубеж: Россия закрепилась на Ближнем Востоке

Осенью 2019-го исполняется четыре года с момента начала операции российских ВКС в Сирии. За это время наши военные помогли правительственным войскам вернуть под контроль 90% территории страны и построили два военных объекта исключительной стратегической важности . Авиабаза Хмеймим и морская база Тартус окончательно закрепили присутствие РФ на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. А главное — обеспечили прямой доступ российской авиации и флоту в другие регионы. К примеру, взлетевшие с Хмеймима военно-транспортные Ил-76 и Ан-124 без проблем доберутся до северной или центральной Африки и до Латинской Америки. «Известия» посетили российские базы в САР и понаблюдали за службой и бытом российских воинов.

Взлет с комфортом

— Раньше на сильной жаре у самолетов не всегда запускались двигатели , — рассказывает «Известиям» замкомандира смешанного авиационного полка по военно-политической работе. — Самолеты стояли под открытым небом, иногда так нагревались, что их автоматика не разрешала производить запуск.

Но сейчас у российских пилотов такой проблемы уже нет. Для авиационной техники на базе построены укрытия. Это небольшие арочные конструкции . Они надежно защищают самолеты как от солнечных лучей, так и от самодельных бомбочек, сброшенных с беспилотников.

Сирия_1 Многоцелевой истребитель Су-35 на российской авиабазе Хмеймим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В укрытиях установлены системы подачи топлива, электричества, и даже есть кондиционеры . Поэтому готовить истребители и бомбардировщики к вылетам стало гораздо проще и комфортнее. В ближайшее время завершится строительство таких же конструкций, но уже для вертолетов.

Сейчас российская авиационная техника в Сирии не ведет боевой работы. Летчики выполняют только учебные вылеты. Но для защиты от возможных воздушных угроз на взлетной полосе Хмеймима всегда дежурят истребители Су-35.

— Наши самолеты выполняют задачи по обеспечению противовоздушной обороны российских военных объектов, — поясняет «Известиям» командир звена истребителей Су-35. — Также мы поднимаемся в воздух, чтобы сопровождать иностранные самолеты-разведчики, которые близко подходят к базам Хмеймим и Тартус.

Помимо многофункциональных «тридцать пятых», российские военные объекты защищают зенитные системы С-400, ракетные комплексы «Тор» и зенитные ракетно-пушечные «Панцири». Как пояснил «Известиям» командир зенитно-ракетного полка, его подчиненные видят цели в радиусе нескольких сотен километров.

Сирия_3 Радиолокационная станция на российской авиабазе Хмеймим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Для зенитчиков не важно, на какой высоте летит объект. Цель будет своевременно обнаружена, моментально опознана и, если надо, за считаные секунды уничтожена.

Обеспечение безопасности остается важнейшей задачей для российского командования. Каждый самолет, который выполняет взлет или посадку на авиабазу, в воздухе сопровождают вертолеты Ми-35. Машины обеспечивают безопасность на самых сложных участках полета, когда огонь с земли смертелен.

Чистота и порядок

За четыре года инфраструктура Хмеймима разительно преобразилась. Для личного состава построено несколько комфортабельных столовых, есть своя хлебопекарня, банные комплексы и прачечные. Особая гордость российского командования — система очистки воды. За сутки она производит несколько тысяч литров чистейшей питьевой жидкости, которую потом разливают в пластиковые бутылки.

Сирия_5 Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 на российской авиабазе Хмеймим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Хмеймим впечатляет образцовым порядком и чистотой . Вокруг каждого дерева выложены кирпичи, покрашенные в белый цвет. Все дороги на авиабазе заасфальтированы. Везде разбиты скверики-сады — небольшие участки с ухоженными деревьями и кустарниками, удобными лавочками и асфальтированными дорожками.

Скверики строили военнослужащие разных частей и подразделений. Поэтому у каждого такого объекта есть индивидуальные особенности. В одном стоят стелы с эмблемами всех бригад и дивизий Воздушно-десантных войск. В другом — небольшой монумент — фигура летучей мыши, символа разведчиков и бойцов спецназа.

Ремонт и отдых

Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) «Тартус» за четыре года превратился в полноценную военно-морскую базу. Сейчас он обеспечивает круглогодичное присутствие в Средиземном море корабельной группировки ВМФ России. В ПМТО корабли и подводные лодки могут провести ремонт, пополнить припасы, а также дать отдых экипажам.

Сейчас в Тартусе заканчивается строительство ремонтного цеха. По словам представителей Военно-морского флота, он обеспечивает полноценное обслуживание различных узлов и агрегатов, а также вооружение российских боевых кораблей и подводных лодок. При этом военные моряки особо подчеркивают: новый объект позволяет ремонтировать любой корабль, судно или подводную лодку, стоящую на вооружении ВМФ России.

Сирия_4 Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) «Тартус» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Сам цех — это большой ангар. Внутри него уже смонтировано несколько производственных линий. Сейчас завершается установка и настройка станков и другого оборудования. Эта работа будет завершена в ближайшее время. На производственных линиях можно выполнять как простейшую работу — резать метал или гнуть трубы, — так и производить ремонт и настройку сложнейших электронных систем и оборудования.

Не забыты и рабочие, которые будут ремонтировать корабли. Для них из контейнеров построен полноценный городок. В нем, помимо жилых домиков, есть столовые, душевые, прачечная и места для отдыха.

Фронт стабилен

В начале сентября сирийские правительственные силы смогли отбить у боевиков «Аль-Нусры» (запрещена в России) город Хан Шейхун в провинции Идлиб. Хотя по своим размерам этот населенный пункт гораздо меньше Алеппо, Пальмиры или Дейр-эз-Зора, вернуть его под контроль правительства было достаточно сложно.

По словам командира танкового полка сирийской 25-й дивизии специального назначения «Силы тигра» полковника Мухаммеда Дуньи, боевики сражались очень упорно. На вооружении отрядов «Аль-Нусры» было много иностранного оружия, в том числе американские противотанковые комплексы и даже израильские системы радиоэлектронной борьбы. Последние особо досаждали наступавшим. С их помощью боевики глушили связь сирийских войск.

Об интенсивности боев красноречиво говорит состояние танков Т-62 и Т-72 сирийского полка. У всех машин есть повреждения: сбиты надгусеничные полки, везде следы от снарядов, пуль и осколков. Полковник Мухаммед Дунья говорит, что в этот раз его подчиненные потерь не понесли.

Сирия_2 Танки Т-62 и Т-72 сирийского полка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Вокруг Хан Шейхуна в пещерах боевики создали целые подземные города. Так, протяженность одного из таких объектов составляет около 5 км. Все коридоры подземного города залиты специальным материалом, который используется для парковок в обычных торговых центрах. Стены помещений покрыты кафельной плиткой, везде проведено электричество, есть свой водопровод и даже канализация.

На одной из таких баз боевики готовили выходцев из стран СНГ. На стене помещения, где они жили, белой краской написано: «Скора мы ваш корвь будым пит» (орфография сохранена. — Ред.).

На большей части территории Сирии уже налаживается мирная жизнь, но пока провинция Идлиб остается оплотом террористических организаций.