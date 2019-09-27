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МИД Сирии назвал заявление США о химической атаке большой ложью

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о химической атаке, якобы проведенной армией САР, назвав его ложью. Об этом 27 сентября сообщает «РИА Новости».

«Большая ложь», — ответил аль-Муаллем на вопрос об обвинении США.

Днем ранее сообщалось, что американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что сирийские власти несут ответственность за атаку с применением хлора 19 мая в сирийской провинции Латакия. Помпео отметил, что Вашингтон не допустит, чтобы эти атаки остались без ответа, и «не смирится с теми, кто скрывает эти злодеяния».

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Вашингтон неоднократно обвинял официальный Дамаск в применении химоружия и на основании этого подвергал республику ракетным ударам. Источниками доказательств были в основном материалы сирийской неправительственной организации «Белые каски», которая спонсировалась США. В апреле 2018 года «Белые каски» заявили о применении химоружия в городе Думе. Страны Запада обвинили в нападении Асада, а Москва назвала приведенные в доказательство кадры постановочными. В феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.

17 мая российские военные сообщили о подготовке боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) провокации с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб, чтобы потом обвинить в нападении на мирных жителей ВКС России. Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химвещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

О признаках химатаки, совершенной на северо-западе Сирии, заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус 21 мая. Госдеп повторил предостережение к сирийским властям, добавив, что в этом случае ответ будет незамедлительным. Ряд бойцов оппозиции были госпитализированы с симптомами, соответствовавшими химическому воздействию, приводит слова Ортагус сингапурский телеканал Channel NewsAsia 24 мая.

В свою очередь, Минобороны России опровергло заявление американской стороны о химатаке в Сирии 19 мая.

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