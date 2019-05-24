Прямой эфир

Минобороны опровергло заявление США о химатаке в Идлибе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг заявление Госдепартамента США о якобы имевшей место химатаке в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии 19 мая.

Почувствовали химию: США готовы воспользоваться провокацией в Сирии
Новая атака «Белых касок» в Идлибе задержит вывод американских войск из САР

Он отметил, что еще 18 мая сирийская армия в одностороннем порядке полностью прекратила огонь в этом районе и на протяжении нескольких дней не поддавалась на провокации, поэтому никаких атак там быть не могло, а единственными возможными свидетелями подобных событий могут быть только боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которые еще в феврале «уничтожили все формирования вооруженной оппозиции» в этих районах.

«Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь <…> уже не вызывает недоумения. Особый цинизм заявлению <…> придают последовавшие публичные опровержения этой лжи британской «Обсерваторией по правам человека» и мошенниками из «Белых касок» <…> У них нет вообще никакой информации ни о месте, ни о пострадавших в результате этой фейковой атаки», — приводит слова Конашенкова ТАСС.

По словам официального представителя Минобороны России, своей очередной ложью США хотят прикрыть отчаянные попытки террористов расшатать обстановку в зоне деэскалации «Идлиб» и спровоцировать там гуманитарную катастрофу.

17 мая российские военные сообщили, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России. Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

21 мая официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что сирийские власти снова якобы используют химическое оружие. По ее словам, двумя днями ранее на северо-западе республики, предположительно, произошел удар с использованием отравляющих веществ. При этом никаких конкретных доказательств Ортагус не привела.

Позднее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о создании террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» специального «химического крыла» с целью инсценировки провокаций с применением отравляющих веществ сирийской армией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД призвал США использовать проверенные источники для заявлений по Сирии
Боевики выпустили ракеты по российской авиабазе Хмеймим

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017