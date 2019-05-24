Минобороны опровергло заявление США о химатаке в Идлибе

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг заявление Госдепартамента США о якобы имевшей место химатаке в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии 19 мая.

Он отметил, что еще 18 мая сирийская армия в одностороннем порядке полностью прекратила огонь в этом районе и на протяжении нескольких дней не поддавалась на провокации, поэтому никаких атак там быть не могло, а единственными возможными свидетелями подобных событий могут быть только боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которые еще в феврале «уничтожили все формирования вооруженной оппозиции» в этих районах.

«Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь <…> уже не вызывает недоумения. Особый цинизм заявлению <…> придают последовавшие публичные опровержения этой лжи британской «Обсерваторией по правам человека» и мошенниками из «Белых касок» <…> У них нет вообще никакой информации ни о месте, ни о пострадавших в результате этой фейковой атаки», — приводит слова Конашенкова ТАСС.

По словам официального представителя Минобороны России, своей очередной ложью США хотят прикрыть отчаянные попытки террористов расшатать обстановку в зоне деэскалации «Идлиб» и спровоцировать там гуманитарную катастрофу.

17 мая российские военные сообщили, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России. Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

21 мая официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что сирийские власти снова якобы используют химическое оружие. По ее словам, двумя днями ранее на северо-западе республики, предположительно, произошел удар с использованием отравляющих веществ. При этом никаких конкретных доказательств Ортагус не привела.

Позднее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о создании террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» специального «химического крыла» с целью инсценировки провокаций с применением отравляющих веществ сирийской армией.