Боевики выпустили ракеты по российской авиабазе Хмеймим

Террористы выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны РФ в четверг, 23 мая.

Атака произошла накануне вечером. Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены.

Также ВКС России точечным ударом уничтожили пусковую установку боевиков в Идлибской зоне деэскалации, передает «РИА Новости».

Как отметили в ведомстве, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС продолжают отражать атаки запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и в южных районах Идлибской зоны деэскалации.

Ранее в мае Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о создании террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) специального «химического крыла» с целью инсценировки провокаций с применением химоружия сирийской армией.