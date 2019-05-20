Террористы атаковали авиабазу Хмеймим

В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Как сообщили в Минобороны России в понедельник, 20 мая, размещенные на базе силы ПВО отразили нападение.

В ведомстве отметили, что атака с территории Идлибской зоны деэскалации началась около 20:00 по местному времени (совпадает с московским) 19 мая.

«По российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены», — цитирует «РИА Новости» представителей российского Минобороны. Также ударом ВКС России была уничтожена и установка РСЗО, из которой террористы вели огонь. На самой авиабазе разрушений нет.

В министерстве уточнили, что атаку предприняли боевики из «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в России).

Ранее нападение террористов на Хмеймим произошло в начале мая. 6 мая системы ПВО «Панцирь» и «Тор-М1» сбили 27 реактивных снарядов. В тот же день боевики обстреляли город Джебла.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015-м Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.