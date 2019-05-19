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В Сирии двое военных погибли и семеро пострадали из-за атаки боевиков

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Двое сирийских военных погибли, семеро получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков в зоне деэскалации Идлиб. Об этом 19 мая сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.

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Он отметил, что боевики в данном регионе по-прежнему продолжают нарушаться режим прекращения огня. ЗА сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (трижды), Хамамият (дважды), Сафсафа провинции Латакия, Хуайз провинции Хама, Зафар-эль-Кабир провинции Идлиб и других.

«Несмотря на то, что с 00:00 18 мая вооруженные силы САР в одностороннем порядке прекратили ведение огня, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований... В результате обстрелов двое военнослужащих вооруженных сил САР погибли», — цитирует Купчишина «РИА Новости».

Он добавил, что ЦПВС и сирийские военные призывают боевиков сдать оружие и встать на пусть мирного урегулирования.

17 мая сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры», она же «Хейат Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в РФ), готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России.

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