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Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб. Об этом сообщил российский центр по примирению враждующих сторон.

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Отмечается, что боевики продолжают обстреливать позиции сирийской армии и мирное население в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. С 18 мая зафиксировано 13 таких атак, сообщает «Газета.ру».

В результате обстрелов получили ранения трое сирийских военнослужащих.

Ранее, 17 мая, стало известно, что боевики «Джебхат ан-Нусры», она же «Хейат Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в РФ), готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб. Цель — обвинить ВКС России в атаке на мирных жителей.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015-м Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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