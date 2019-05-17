Небензя призвал ООН проверять информацию о потерях среди сирийцев

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал организацию отказаться от вбросов непроверенной информации о потерях среди мирных жителей в Сирии.

Военные России и Сирии ведут борьбу с террористами, а не с мирным населением, как это пытаются представить западные партнеры, подчеркнул дипломат в ходе внеочередного заседания Совбеза ООН по Сирийской арабской республике.

«Мы категорически отвергаем обвинения в нарушении международного гуманитарного права», — цитирует 17 мая постпреда «РИА Новости». По словам Небензи, ни армия Сирии, ни ВКС РФ не воюют с мирными гражданами. Целью российских и сирийских военных остаются террористы.

Ранее 17 мая стало известно, что боевики «Джебхат ан-Нусры», она же «Хейат Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в РФ), готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб. Цель — обвинить ВКС России в атаке на мирных жителей.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

10 марта президент Сирии Башар Асад в рамках встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против его страны ведется в виде экономических санкций и блокады.