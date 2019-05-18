ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, вечером 17 мая в результате удара в Дамаске были слышны несколько взрывов.

«ПВО Сирии выявили несколько вражеских объектов, запущенных из Кунейтры, и сбили их», — отметил источник.

По данным сирийского государственного агентства Sana неизвестные объекты были поражены и упали рядом с Дамаском.