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ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
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Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, вечером 17 мая в результате удара в Дамаске были слышны несколько взрывов.

«ПВО Сирии выявили несколько вражеских объектов, запущенных из Кунейтры, и сбили их», — отметил источник.

По данным сирийского государственного агентства Sana неизвестные объекты были поражены и упали рядом с Дамаском.

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