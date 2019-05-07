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В Минобороны раскрыли подробности нападения боевиков на авиабазу Хмеймим

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Системы ПВО «Панцирь» и «Тор-М1» сбили 27 реактивных снарядов 6 мая во время атаки боевиков российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Ни один снаряд не достиг цели, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

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Там отметили, что боевики в тот же день обстреляли город Джебла. На его улицах и в пригороде разорвались девять снарядов, передает «РИА Новости».

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил накануне, что обстрелы авиабазы Хмеймим велись утром и вечером. Огонь в обоих случаях велся из района населенного пункта Завия.

По его словам, происходит резкое обострение ситуации и рост числа нарушений режима прекращения боевых действий со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации.

2 мая Купчишин сообщил о попытке боевиков обстрелять авиабазу Хмеймим. Террористы находились в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика. В апреле боевики пытались атаковать авиабазу 12 раз. Атаки были отражены, и 12 беспилотников боевиков были уничтожены российскими военными.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015-м Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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