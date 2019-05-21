Боевики в Сирии создали «химическое крыло» для проведения провокаций

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о создании террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) специального «химического крыла» с целью инсценировки провокаций с применением химоружия.

По словам руководителя центра Виктора Купчишина, террористы хотят обострить ситуацию на юге Идлибской зоны деэскалации, использовав сфабрикованные материалы о якобы применении сирийской армией отравляющих веществ в населенном пункте Джарджаназ, в городе Серакаб, а также на западе провинции Алеппо. Для этого боевики сформировали «крыло», которое состоит из отделов медиа-, планирования и разработки.

«Также <…> создана отдельная медицинская группа из специалистов, прошедших в городе Ракка под руководством сотрудников американских спецслужб обучение по оказанию медпомощи при отравлении химвеществами», — приводит слова Купчишина ТАСС.

Отдел разработки этого «крыла», по данным российских военных, расположен в здании медучреждения города Джиср-аш-Шугур. Там занимаются синтезом опасных химических соединений. Склад и мастерская для снаряжения отравляющими веществами боеприпасов находятся в поселке Иштебрак. При этом, как отметил Купчишин, в распоряжении террористов находится значительное количество отравляющих веществ.

17 мая российские военные сообщили, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России. Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.