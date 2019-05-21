Прямой эфир

Около 400 конгрессменов призвали Трампа изменить стратегию по Сирии

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 400 законодателей из обеих палат Конгресса США призвали президента страны Дональда Трампа избрать новую стратегию по Сирии. Соответствующее письмо распространил комитет по иностранным делам Палаты представителей, пишет 21 мая ТАСС.

Руки через реку: Сирия планирует восстановить мосты над Евфратом
В Дамаске надеются на помощь России и Китая в реконструкции переправ через крупнейшую реку страны

«Группа законодателей, в которую вошли представители обеих партий и палат, призвала президента осуществить всеобъемлющую стратегию по Сирии, направленную на устранение угроз безопасности, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники», — сказано в сообщении.

Конгрессмены признали, что конфликт в Сирии сложен и в очередной раз заявили о необходимости давления на Россию и Иран. «Четкие и последовательные действия Америки и тесная координация с нашими союзниками и партнерами могут послать свидетельствующий о решимости важный сигнал злонамеренным субъектам в регионе», — говорится в письме.

9 мая Трамп продлил санкции против Сирии еще на один год. Они подразумевают замораживание сирийских счетов в американских банках, а также запрет на поставку в Сирию ряда товаров. Продление касается не только ограничительных мер, но и режима чрезвычайного положения в отношении Арабской Республики.

5 февраля сенат США одобрил законопроект, который предполагает под собой введение санкций против Сирии, а также ее союзников — России и Ирана. Законопроект, называющийся «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», поддержали в своем большинстве республиканцы — за принятие документа высказались более 77 из 100 сенаторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирия запланировала восстановление мостов над рекой Евфрат
Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017