Около 400 конгрессменов призвали Трампа изменить стратегию по Сирии

Около 400 законодателей из обеих палат Конгресса США призвали президента страны Дональда Трампа избрать новую стратегию по Сирии. Соответствующее письмо распространил комитет по иностранным делам Палаты представителей, пишет 21 мая ТАСС.

«Группа законодателей, в которую вошли представители обеих партий и палат, призвала президента осуществить всеобъемлющую стратегию по Сирии, направленную на устранение угроз безопасности, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники», — сказано в сообщении.

Конгрессмены признали, что конфликт в Сирии сложен и в очередной раз заявили о необходимости давления на Россию и Иран. «Четкие и последовательные действия Америки и тесная координация с нашими союзниками и партнерами могут послать свидетельствующий о решимости важный сигнал злонамеренным субъектам в регионе», — говорится в письме.

9 мая Трамп продлил санкции против Сирии еще на один год. Они подразумевают замораживание сирийских счетов в американских банках, а также запрет на поставку в Сирию ряда товаров. Продление касается не только ограничительных мер, но и режима чрезвычайного положения в отношении Арабской Республики.

5 февраля сенат США одобрил законопроект, который предполагает под собой введение санкций против Сирии, а также ее союзников — России и Ирана. Законопроект, называющийся «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», поддержали в своем большинстве республиканцы — за принятие документа высказались более 77 из 100 сенаторов.