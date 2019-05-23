МИД призвал США использовать проверенные источники для заявлений по Сирии

Москва призывает Соединенные Штаты и их партнеров использовать достоверные данные для заявлений по Сирии. Распространяемая Вашингтоном информация о признаках использования химоружия в арабской республике основана на непроверенных источниках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Речь, скорее всего, идет об очередной инсценировке боевиков вооруженной сирийской оппозиции в населенном пункте Кабани, провинция Латакия», — приводит ее слова «Интерфакс».

Дипломат также призвала США и их союзников по коалиции признать ответственность за совершенные ими преступления с Сирии.

17 мая российские военные сообщили, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России. Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

21 мая официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что сирийские власти снова якобы используют химическое оружие. По ее словам, двумя днями ранее на северо-западе республики, предположительно, произошел удар с использованием отравляющих веществ. При этом никаких конкретных доказательств Ортагус не привела.

Позднее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о создании террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» специального «химического крыла» с целью инсценировки провокаций с применением отравляющих веществ сирийской армией.