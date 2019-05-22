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Госдеп заявил о признаках возможного применения химоружия в Сирии

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Фото: TASS/AP/Pablo Martinez Monsivais
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Госдепартамент США считает, что сирийские власти снова якобы использует химическое оружие. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

По его словам, 19 мая на северо-западе Сирии, предположительно, произошел удар с использованием химоружия. Госдеп повторил предостережение к сирийским властям и отметил, что ответ в этом случае будет незамедлительным, пишет «РИА Новости».

17 мая российские военные сообщили, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России.

Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

Минобороны ранее не раз доказывало постановочный характер химатак в Сирии, видео которых активно распространяли американские и европейские СМИ. При этом в совершении преступлений обвинялись сирийские власти, несмотря на то, что Дамаск не располагает химоружием.

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