Госдеп заявил об осведомленности военных РФ о предполагаемой химатаке в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что российские военные специалисты могли знать об инциденте с предполагаемым применением химоружия в Сирии 19 мая.

Говоря о российских военных в Сирии, он отметил, что «это лучшие солдаты, какие только есть в распоряжении России, они исключительно опытны», передает «РИА Новости».

«Мне очень трудно подумать, чтобы подобные прекрасные профессионалы, да и к тому же настолько широко представленные, не знали о чем-то подобном. Ведь это уникальное событие, это произошло в первый раз более чем за год», — сказал Джеффри.

При этом высказал мнение, что применение хлора не могло не быть одобрено на очень высоком уровне сирийских властей.

В четверг американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США пришли к выводу, что сирийские власти несут ответственность за атаку с применением хлора 19 мая в провинции Латакия.

17 мая российские военные сообщили о подготовке боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) провокации с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб, чтобы потом обвинить в нападении на мирных жителей ВКС России.

Вашингтон неоднократно обвинял официальный Дамаск в применении химоружия и на основании этого подвергал республику ракетным ударам. Источниками доказательств были в основном материалы сирийской неправительственной организации «Белые каски», которая спонсировалась США.