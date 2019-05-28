Правозащитники сообщили о подготовке боевиками химатаки в Алеппо

Террористы планируют применить в сирийском городе Алеппо минированные и оснащенные отравляющими веществами машины и ракеты «Град» и «Слон». Об этом 28 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу сирийской сети по правам человека Ахмада Казема.

Перечисленное оружие сирийского производства, по его словам, планируют применить не только в жилых районах Алеппо, но и у позиций сирийской правительственной армии.

Он также отметил, что боевики организовали склад с отравляющими веществами в поселении Аль-Мансура в 10 километрах от Алеппо. Он находится внутри ресторана, где останавливаются террористы из разных группировок. Еще один склад, по их данным, находится на продовольственном складе.

Как рассказал Казем, при помощи таких атак боевики хотят вынудить сирийскую армию остановить военные действия и подготовиться к новой атаке.

«Применять отравляющие вещества террористы планируют в спорных районах, чтобы обвинить потом в химической атаке сирийскую армию», — заявил он.

27 мая сообщалось, что 450 боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» (Запрещена в РФ) предприняли попытку нападения на населенный пункт Кафер-Нбуд. Атаку поддерживали семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с пулеметами.

Сирийские военные ликвидировали около 100 террористов и отразили нападение.