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В провинции Хама сирийские военные отразили атаку террористов

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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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В провинции Хама сирийские военные ликвидировали около 100 боевиков во время отражения атаки группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.

По его словам, боевики атаковали правительственные войска в районе населенного пункта Кафер-Нбуд. В нападении участвовали около 450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, всю атаку они сопровождали огнем из трех установок РЗСО.

В ходе оборонительных мероприятий было уничтожено шесть автомобилей террористов, три танка и около 100 нападавших.

Ранее в этот же день сообщалось, что Сирия пострадала от ракетной атаки со стороны Израиля. Удар был нанесен по деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра.

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