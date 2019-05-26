Reuters узнало о поставках оружия Турцией сирийским боевикам

Турция нарастила поставки оружия представителям так называемой умеренной оппозиции в Сирии, чтобы помочь им отразить наступление армии Башара Асада при поддержке России, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей оппозиции арабской республики.

Собеседники агентства рассказали, что Анкара пошла на это после того, как не смогла убедить Москву прекратить проведение операций на северо-западе Сирии, где турецкая сторона намерена сохранить свое влияние в рамках соглашения с РФ о создании зоны деэскалации. Российская сторона, как пишет СМИ, поддерживает проведение в этом районе крупной воздушной и наземной операции сирийской армии, которая намерена взять под контроль удерживаемые террористами территории.

Так, по словам источников, Турция передала вооруженным формированиям десятки бронированных машин, ракетные системы залпового огня, а также противотанковые ракеты «TOW», что позволило боевикам отстоять город Кфар-Набуда. В свою очередь, Вашингтон, согласно данным издания, дал зеленый свет боевикам на проведение операций.

Конфликт в Сирии начался весной 2011 года. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков — в частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.

С мая 2017 года действует подписанный в Астане меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий на территории Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности. Первая зона включает часть провинции Идлиб, северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Вторая зона — на севере провинции Хомс; третья зона развернута в Восточной Гуте, четвертая зона на юге Сирии включает районы, граничащие с Иорданией.

В сентябре 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе.

В феврале 2019 года на встрече с лидерами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани Реджеп Тайип Эрдоган предложил увеличить число зон деэскалации в Сирии, чтобы ускорить процесс возвращения беженцев на родину.