Боевики готовят заминированные автомобили для прорыва обороны войск Сирии

Боевики готовят от двух до четырех заминированных автомобилей с целью прорыва обороны сирийских войск в провинции Хама. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктора Купчишина.

Ранее, 24 мая, Купчишин рассказал, что сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.

17 мая российские военные сообщили, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России. Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

21 мая официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что сирийские власти снова якобы используют химическое оружие. По ее словам, двумя днями ранее на северо-западе республики, предположительно, произошел удар с использованием отравляющих веществ. При этом никаких конкретных доказательств Ортагус не привела.

Позднее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о создании террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» специального «химического крыла» с целью инсценировки провокаций с применением отравляющих веществ сирийской армией.