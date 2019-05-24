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Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

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Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Атаки незаконных вооруженных формирований произошли в районе населенных пунктов Кафр-Нбуда и Хуайз. Всего с 21 мая правительственные силы уничтожили 350 боевиков, одну боевую машину пехоты и пять танков, а также 27 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

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Также Купчишин рассказал, что в целях восполнения боевых потерь террористы осуществляют переброску подкрепления военной техники. Кроме того, высока вероятность того, что боевики проведут новую инсценировку применения отравляющих веществ с целью последующего обвинения в этом сирийских властей.

17 мая российские военные сообщили, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России. Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

21 мая официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что сирийские власти снова якобы используют химическое оружие. По ее словам, двумя днями ранее на северо-западе республики, предположительно, произошел удар с использованием отравляющих веществ. При этом никаких конкретных доказательств Ортагус не привела.

Позднее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о создании террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» специального «химического крыла» с целью инсценировки провокаций с применением отравляющих веществ сирийской армией.

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