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МИД заявил о распространении влияния боевиков в сирийском Идлибе

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Влияние боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) распространилось в зоне сирийского Идлиба на 99% территории. Об этом 28 мая рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает агентство «РИА Новости».

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По его словам, еще в ноябре 2018 года боевики имели влияние на 60% Идлибской зоны деэскалации.

Вершинин также отметил, что за последние два месяца участились нападения на базу Хмеймим, где располагаются российские войска.

Ранее, 24 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин рассказал, что сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.

За два дня до этого террористы выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим. Все ракеты были вовремя обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены.

17 мая российские военные сообщили, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России. Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков, в частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.

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