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Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии

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Фото: TASS/Imago/imago stock&people
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Боевики разграбили город античной эпохи Апамея, который находится рядом со средневековой крепостью Калаат-эль-Мудик на севере Сирии. Об этом 28 мая сообщает SANA.

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Как рассказал агентству директор управления древностей и музеев провинции Хама Абдель Кадер Ферзат, злоумышленники вывезли в Турцию для продажи контрабандистам древние колонны, барельефы, статуи и куски мозаичного панно.

Он отметил, что боевики вели раскопки на территории музейного комплекса варварским методом с использованием тяжелой техники.

Ферзат добавил, что управление древности задокументирует все акты вандализма, произошедшие в Апамее, и обратится в международные органы, занимающиеся защитой древних предметов, чтобы «разоблачить преступления, совершенные против этих мест».

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков, в частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.

Боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) разграбили и разрушили около 750 объектов культурного наследия по всей стране, в частности, уничтожили десятки памятников античной культуры в городе Пальмире, в том числе Триумфальную арку, датированную II веком нашей эры.

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