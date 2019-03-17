Прямой эфир
Сюжет:

Храм УПЦ разграбили в Киеве

0
Фото: Официальный сайт Киевской Митрополии Украинской Русской Православной Церкви
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Оболонском районе Киева. Как сообщили в воскресенье, 17 марта, в информационно-просветительском отделе УПЦ, злоумышленники проникли в церковь накануне.

Вандалы пробрались в церковь Георгия Победоносца через окно, сбросили святые дары с престола и повалили семисвечник. «Все пожертвования усеянного ящика, а также серебряные кресты и цепочки воры взяли с собой», — отметили в УПЦ.

«Все, что возможно, — все было нарушено»
Епископ Гедеон о депортации с Украины и притеснении священников Московского патриархата

На место происшествия прибыл наряд полиции, правоохранители зафиксировали правонарушение.

Накануне сторонники так называемой автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали верующих в Спасо-Преображенском храме канонической УПЦ в селе Лука-Мелешковская. В итоге храм удалось отстоять и провести службу.

20 декабря прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает каноническую церковь сменить свое название в трехмесячный срок. При этом новое название обязательно должно включать фразу «Русская православная церковь». В случае отказа власти грозят аннулировать устав УПЦ, что будет означать ее ликвидацию как церковной организации.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко). Он считается ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (Михаил Денисенко), которого РПЦ лишила сана в 1992 году после его решения создать непризнанную мировым православием религиозную организацию.

В Русской православной церкви документ назвали результатом «неуемных политических и личных амбиций», не имеющим канонической силы. «Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сторонники «новой церкви» Украины захватили храм канонической УПЦ
Задержанного в Крыму архиепископа «новой церкви» Украины отпустили

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017