Храм УПЦ разграбили в Киеве

Неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Оболонском районе Киева. Как сообщили в воскресенье, 17 марта, в информационно-просветительском отделе УПЦ, злоумышленники проникли в церковь накануне.

Вандалы пробрались в церковь Георгия Победоносца через окно, сбросили святые дары с престола и повалили семисвечник. «Все пожертвования усеянного ящика, а также серебряные кресты и цепочки воры взяли с собой», — отметили в УПЦ.

На место происшествия прибыл наряд полиции, правоохранители зафиксировали правонарушение.

Накануне сторонники так называемой автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали верующих в Спасо-Преображенском храме канонической УПЦ в селе Лука-Мелешковская. В итоге храм удалось отстоять и провести службу.

20 декабря прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает каноническую церковь сменить свое название в трехмесячный срок. При этом новое название обязательно должно включать фразу «Русская православная церковь». В случае отказа власти грозят аннулировать устав УПЦ, что будет означать ее ликвидацию как церковной организации.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко). Он считается ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (Михаил Денисенко), которого РПЦ лишила сана в 1992 году после его решения создать непризнанную мировым православием религиозную организацию.

В Русской православной церкви документ назвали результатом «неуемных политических и личных амбиций», не имеющим канонической силы. «Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.