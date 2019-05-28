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В Ираке двух французов приговорили к смертной казни за связи с ИГ

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В Ираке суд приговорил к смертной казни двух граждан Франции за принадлежность к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 28 мая, сообщает Aljazeera.

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По данным агентства, один из осужденных — 33-летний Брахим Неджара, его обвинили в отправке боевиков в Сирию. О втором осужденном, Караме аль-Харчауи, известно, что в январе он вместе с группой из 12 граждан Франции отправился из Сирии в Ирак, где их задержали.

Осужденные могут обжаловать приговор в течение 30 дней.

26 мая сообщалось, что власти Ирака приговорили к смертной казни трех французов. Арабо-курдские формирования, борющиеся с ИГ, задержали Кевина Гоно, Леонарда Лопеза и Салима Мачу в Сирии. Днем позже стало известно о еще одном приговоренном к повешению — им оказался 37-летний Мустафа Мохаммед Ибрагим.

Министерство иностранных дел Франции уже заявило, что сделает все возможное, чтобы граждане страны избежали смертной казни. Тем не менее Париж не предпринял попыток вернуть осужденных на родину. Глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что понести ответственность члены ИГ должны там, где их задержали.

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