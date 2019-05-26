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Власти Ирака приговорили трех французов к смерти за принадлежность к ИГ

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard
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Три француза были приговорены к смертной казни в Ираке за участие в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ. — Ред.). Об этом сообщило агентство France Presse в воскресенье, 26 мая.

Арабо-курдские формирования, борющиеся с ИГ, задержали Кевина Гоно, Леонарда Лопеза и Салима Мачу в Сирии. В феврале 2019 года их транспортировали в Ирак с еще девятью гражданами Франции.

У осужденных есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

Ранее, 16 мая, сотрудники ФСБ задержали в Москве подозреваемого в спонсировании ИГ, который, предположительно, перевел до 50 млн рублей членам террористической группировки.

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