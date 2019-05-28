Прямой эфир

Боевики атаковали населенный пункт в сирийской провинции Хама

0
Фото: Global Look Press/Stringer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 20 террористов организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) совершили нападение на населенный пункт Кафр-Нбуда в провинции Хама в Сирии. Правительственные войска уничтожили около 10 боевиков. Об этом 28 мая сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, боевики передвигались на трех модернизированных автомобилях с крупнокалиберными пулеметами.

Купчишин подчеркнул, что несмотря на установленный в регионе режим прекращения огня, члены незаконных вооруженных формирований продолжают осуществлять провокации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба (дважды), Бейд-Джнауро, Ройс-Услейман, Хамрат, Сафсафа, Шиллиф, Ройсет-Рушу, Нахшебба провинции Латакия, <…> Корназ провинции Хама», — цитирует генерала «РИА Новости».

27 мая 450 боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» также предприняли попытку нападения на населенный пункт Кафер-Нбуд. Атаку поддерживали семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с пулеметами.

Сирийские военные ликвидировали около 100 террористов и отразили нападение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии
МИД заявил о распространении влияния боевиков в сирийском Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017