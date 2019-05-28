Боевики атаковали населенный пункт в сирийской провинции Хама

Более 20 террористов организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) совершили нападение на населенный пункт Кафр-Нбуда в провинции Хама в Сирии. Правительственные войска уничтожили около 10 боевиков. Об этом 28 мая сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, боевики передвигались на трех модернизированных автомобилях с крупнокалиберными пулеметами.

Купчишин подчеркнул, что несмотря на установленный в регионе режим прекращения огня, члены незаконных вооруженных формирований продолжают осуществлять провокации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба (дважды), Бейд-Джнауро, Ройс-Услейман, Хамрат, Сафсафа, Шиллиф, Ройсет-Рушу, Нахшебба провинции Латакия, <…> Корназ провинции Хама», — цитирует генерала «РИА Новости».

27 мая 450 боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» также предприняли попытку нападения на населенный пункт Кафер-Нбуд. Атаку поддерживали семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с пулеметами.

Сирийские военные ликвидировали около 100 террористов и отразили нападение.