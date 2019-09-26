Помпео возложил на Дамаск ответственность за химатаку в Латакии

США пришли к выводу, что сирийские власти несут ответственность за атаку с применением хлора 19 мая в сирийской провинции Латакия. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, передает ТАСС в четверг, 26 сентября.

«Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим сирийского президента Башара Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия», — приводит его слова агентство.

Госсекретарь Соединенных Штатов в очередной раз раскритиковал Дамаск за якобы нарушение прав человека и «убийство нескольких тысяч сирийцев», отмечает агентство. Помпео отметил, что Вашингтон не допустит, чтобы эти атаки остались без ответа, и «не смирится с теми, кто скрывает эти злодеяния». Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что американская сторона продолжит оказывать давление на Дамаск, чтобы официальный режим страны «прекратил насильственные акты по отношению к гражданам Сирии».

Американский политик отказался отвечать на вопрос, какие ответные меры примут США. «Сирийский режим должен знать, и мир должен оценить тот факт, что мы собираемся делать всё разумно возможное для того, чтобы предотвратить подобное», — приводит его слова ТАСС.

Помпео пообещал, что Организация по запрещению химического оружия получит от Вашингтона дополнительные $4,5 млн для расследования случаев применения такого оружия в Сирии, передает «Интерфакс».

Вашингтон неоднократно обвинял официальный Дамаск в применении химоружия и на основании этого подвергал республику ракетным ударам. Источниками доказательств были в основном материалы сирийской неправительственной организации «Белые каски», которая спонсировалась США. В апреле 2018 года «Белые каски» заявили о применении химоружия в городе Думе. Страны Запада обвинили в нападении Асада, а Москва назвала приведенные в доказательство кадры постановочными. В феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.

17 мая российские военные сообщили о подготовке боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) провокации с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб, чтобы потом обвинить в нападении на мирных жителей ВКС России. Жители населенного пункта Серакаб рассказали представителям Центра по примирению враждующих сторон, что террористы свозят в их район химвещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

О признаках химатаки, совершенной на северо-западе Сирии, заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус 21 мая. Госдеп повторил предостережение к сирийским властям, добавив, что в этом случае ответ будет незамедлительным. Ряд бойцов оппозиции были госпитализированы с симптомами, соответствовавшими химическому воздействию, приводит слова Ортагус сингапурский телеканал Channel NewsAsia 24 мая.

В свою очередь, Минобороны России опровергло заявление американской стороны о химатаке в Сирии 19 мая.