Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели.

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета», — цитирует Гутерриша сайт kp.ru.

Генсек поблагодарил Россию, Иран и Турцию за действия, оказанные при работе по созданию органа.

22 сентября спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск, чтобы встретиться с главой МИД страны Валидом Муаллемом, уточняет RT.

В августе в Кремле заявляли о близости к завершению работы по созданию Конституционного комитета в Сирии, однако точных дат не называли.

В октябре 2018 года заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Вершинин, Седат Онал и Хосейн Ансари решили ускорить работу по согласованию состава комитета с учетом интересов всех граждан этого государства.

16 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в рамках трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

20 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы стороны обсудили ситуации в Сирии и Персидском заливе.