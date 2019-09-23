Прямой эфир

Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии

0
Фото: REUTERS/Yana Paskova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели.

Карта «тройки»: Россия, Турция и Иран приблизили Сирию к миру
На астанинском саммите в Анкаре объявлено о согласовании состава участников конституционного комитета САР

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета», — цитирует Гутерриша сайт kp.ru.

Генсек поблагодарил Россию, Иран и Турцию за действия, оказанные при работе по созданию органа.

22 сентября спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск, чтобы встретиться с главой МИД страны Валидом Муаллемом, уточняет RT.

В августе в Кремле заявляли о близости к завершению работы по созданию Конституционного комитета в Сирии, однако точных дат не называли.

В октябре 2018 года заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Вершинин, Седат Онал и Хосейн Ансари решили ускорить работу по согласованию состава комитета с учетом интересов всех граждан этого государства.

16 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в рамках трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

20 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы стороны обсудили ситуации в Сирии и Персидском заливе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин понадеялся на окончательный вывод войск США из САР
Лавров и Гутерриш обсудили ситуации в Сирии и Персидском заливе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019