Карта «тройки»: Россия, Турция и Иран приблизили Сирию к миру

Пятый саммит «астанинской тройки», состоявшийся в Анкаре, сделал необратимым процесс мирного урегулирования в Сирии. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации, комментируя заявление Владимира Путина об окончательном формировании состава конституционного комитета Сирийской Арабской Республики (САР). По мнению экспертов, с 2017 года эти три державы приложили максимум усилий для минимизации угрозы терроризма в регионе. А решение оставшихся проблем — дело времени и дальнейшей трехсторонней координации, считают они.

Необратимый мир

Визит в турецкую столицу 16 сентября выдался для Владимира Путина насыщенным. Помимо трехсторонних переговоров с лидерами Турции и Ирана, президенту России предстояло отдельно обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани целый ряд вопросов. Накануне в намеченную повестку чуть было не вмешались удары дронов по саудовским НПЗ Saudi Aramco, что в итоге привело к панике на нефтяном рынке и обвинениям Эр-Рияда и Вашингтона в адрес Ирана.

Но, какими бы ни были мировые новости, Владимир Путин и Хасан Роухани прилетели в Анкару решать сирийский вопрос. Тем более только астанинский процесс и помогает вернуть САР к мирной жизни, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

За почти два года существования формата «тройка» сумела добиться вполне ощутимых результатов. Масштабные боевые действия на сирийской территории завершились, и страна постепенно возвращается к мирной жизни. Однако по-прежнему остается нерешенным ряд вопросов. И самый острый — очаг терроризма в Идлибе, где, по разным оценкам, засели около 5 тыс. боевиков. Впрочем, как пояснил «Известиям» востоковед, экс-дипломат Вячеслав Матузов, решение идлибской проблемы — дело времени.

Другой проблемой, над которой работали в понедельник лидеры «тройки», было формирование конституционного комитета. Еще во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года участники форума решили создать специальную комиссию, куда будут включены представители как официального Дамаска, так и умеренной оппозиции, которые затем поведут Сирию в светлое политическое будущее. Несмотря на все усилия, процесс постоянно тормозился — список кандидатов не раз отправлялся на доработку.

По мнению зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, в этом вопросе спешка была ни к чему. Ведь дело «не в символах», а в том, что усилиями «тройки» процесс мирного урегулирования в Сирии стал необратимым. А затянувшиеся дискуссии вокруг состава комитета объясняются тем, что у сирийского конфликта помимо внешних причин были и внутренние. Поэтому создать орган, где правительство и оппозиция будут трудиться бок о бок, непростое дело, пояснил «Известиям» сенатор.

Решения к юбилею

Не исключено, что у Москвы, Анкары и Тегерана есть отдельные разногласия по ситуации в Сирии. Но в чем три страны точно едины, так это в бескомпромиссной борьбе с терроризмом. В день саммита в турецкой столице были предприняты повышенные меры безопасности. Автоматчики даже особо не прятались на крышах зданий, а перед президентским комплексом дворец Чанкая, где и прошли встречи, дежурили бронированные машины с пулеметами. Турция была явно готова бороться с терроризмом в открытую и без оговорок. Причем, если понадобится, прямо на подступах к средоточию мирного урегулирования.

Начало юбилейного саммита сдвинулось на три часа, поскольку двусторонние переговоры лидеров оказались длиннее, чем планировалось. Только с президентом Эрдоганом Владимир Путин беседовал около двух часов.

Во вступительном слове лидеры «тройки» говорили о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, важности политического диалога и окончательного уничтожения террористов в Идлибе. Однако, пожалуй, самое сенсационное заявление сделал Владимир Путин.

— Важную роль сыграл состоявшийся по инициативе России в 2018 году в Сочи Конгресс сирийского национального диалога. По его итогам принято решение о формировании конституционного комитета, ключевой целью которого станет разработка параметров будущего государственного устройства Сирии. Теперь следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более что состав комитета наконец полностью определен, — сказал российский лидер.

Чуть ранее — на российско-турецких переговорах в расширенном составе — президент РФ пояснил, что осталось добиться согласования процедуры работы этого комитета. А также того, чтобы его участники «действовали достаточно самостоятельно и не подвергались какому-то давлению извне».

По мнению Вячеслава Матузова, момент, когда комитет заработает, станет финишем мирных усилий «тройки». Нынешнее согласование списка участников эксперт назвал победой тех сил, которые действительно нацелены на разрешение сирийского кризиса.

По итогам переговоров Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани сделали совместное заявление и ответили на вопросы журналистов. Лидеры «тройки» заявили о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и скорейшего восстановления страны, а также выразили поддержку политическому межсирийскому диалогу.

Как подтвердил Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, проблемы, стоявшие на пути образования конституционного комитета, устранены, а его состав полностью сформирован. Владимир Путин отметил, что последний кандидат был согласован благодаря усилиям президента Турции. Вместе с тем российский лидер призвал не ставить конкретных сроков запуска комитета, но это, по его мнению, должно произойти как можно скорее.

Саммит в Анкаре закончился вполне реальными итогами. Однако как «тройке», так и руководству самой Сирии еще предстоит много работы над окончательным восстановлением мира в стране. Следующая встреча лидеров астанинского формата должна пройти в Иране.