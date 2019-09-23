ЕС поприветствовал создание Конституционного комитета Сирии

Евросоюз поприветствовал объявление ООН о создании Конституционного комитета Сирии. Как говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в понедельник, 23 сентября, организация ожидает, что данный шаг приведет к миру в стране.

«После восьми лет конфликта заявление генерального секретаря ООН относительно договоренности о создании Конституционного комитета (…) является долгожданной отрадной новостью, которая возвращает надежду сирийцам», — цитирует ТАСС заявление Могерини.

По ее словам, в ЕС с нетерпением ждут первого заседания Конституционного комитета.

«Это должно стать началом процесса, который в конечном итоге приведет к миру, в котором сирийцы так нуждаются и которого они заслуживают», — заключила глава дипломатии ЕС.

Ранее в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию данного органа.