Лавров заявил о выработке с США понимания по урегулированию в Сирии

Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать сирийцам в урегулировании конфликта в республике. Об этом заявил в пятницу, 27 сентября, глава МИДа России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мне кажется, у нас (с США) постепенно вырабатывается лучшее понимание того, как же всё-таки помочь сирийцам договориться о будущем своей родины, чтобы все внешние игроки уважали суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики», — цитирует министра ТАСС.

Лавров добавил, что переговорил о сирийском конституционном комитете с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпеo.

13 сентября Лавров заявил, что война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

23 сентября генсек OOH Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию этого органа. Евросоюз поприветствовал данное решение.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.